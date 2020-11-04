شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. زعيم دولة أوروبية يهنئ ترامب قبل إعلان النتائج والان نبدء بالتفاصيل
وقال زعيم سلوفينيا الدولة الصغيرة التي جاءت منها السيدة الأولى ميلانيا ترامب "من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".
وأضاف جانزا السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات "تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة".
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