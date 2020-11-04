2020-11-04 | 13:27 0 مشاهدة احن الى وجهها المشرق الى لهفة القلب اذ نلتقي... الى حضنها حيث صار انتمائي هروبا من العالم الضيق. ويأكلني الجوع، جوع المساكين للخصر... أم للفم البندق...

شاهد قصيدة فم البندق للشاعر العراقي مسار رياض، في هذا الفيديو على السومرية.



كانت هذه تفاصيل خبر أحن الى وجهها المشرق... شاهد قصيدة فم البندق للشاعر مسار رياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.