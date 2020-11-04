يحب بعض الأشخاص النوم مباشرةً بعد تناول الطعام، وكثر يفعلون ذلك في فترة ما بعد الظهر. لكن يبدو أن هذه العادة سيئة وتنطوي على بعض الأضرار الصحية.
ففي هذه الحالة يكون حمض المعدة نشطاً لأنه يُعد عاملاً مؤثراً في عملية الهضم. ومن الممكن أن يسبّب أخذ وضعية الاستلقاء المعاناة من الحرقة ومن ألم مزعج في الصدر والحنجرة.
ولتجنّب هذه الأضرار، يُنصح أولاً بالانتظار لبعض الوقت، أي إلى أن يمر الطعام من المعدة إلى الأمعاء، ومن ثم النوم.
ويشير الكثير من خبراء التغذية إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق 3 ساعات. ومن الأفضل الانتظار إلى أن يحين الليل، وهكذا يمكن النوم بشكل سليم وصحّي، شرط ألا يتم ذلك بعد تناول العشاء مباشرةً.
كانت هذه تفاصيل خبر إحذري قيلولة ما بعد الأكل... أضرارها كثيرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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