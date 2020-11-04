فلاح حسن يعلن عدم ترشحه لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

ومن المقرر ان تقام الانتخابات في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال حسن في حديث مقتضب للسومرية نيوز، إنه "بعد دراسة للموضوع ومن جميع جوانبه، قررت عدم الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية".



يذكر ان حسن شغل منصب النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي في الدورة السابقة.