قبل حسم الأصوات.. ترامب يعلن فوزه وبايدن واثق في النصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات على منافسه جو بايدن الذي أعلن هو الآخر ثقته في إحراز النصر بينما لم يكتمل الفرز.

وبحلول وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أصبح السباق مقتصرا على عدد قليل من الولايات، وأمام كل من ترامب (74 عاما) وبايدن (77 عاما) مسارات قد تؤدي إلى جمع أصوات المجمع الانتخابي وعددها 270 المطلوبة للفوز بالرئاسة.

وبعد وقت قصير من قول بايدن إنه واثق من تحقيق الفوز في المنافسة بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات، ظهر ترامب في البيت الأبيض ليعلن النصر وقال إن محاميه سيتوجهون إلى المحكمة العليا، دون أن يحدد ما سيطالبون به.



وقال: "كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا بهذه الانتخابات".



وأضاف: "هذا احتيال كبير على أمتنا. نريد تطبيق القانون بطريقة ملائمة. لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا. نريد أن يتوقف كل التصويت".



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها وتوقف التصويت في أنحاء البلاد، وتقضي قوانين الانتخاب في الولايات الأمريكية بفرز جميع الأصوات لكن ولايات كثيرة تحتاج عادة لأيام حتى تنتهي من فرز بطاقات الاقتراع.

ويزيد عدد الأصوات التي لم يتم فرزها حتى الآن هذا العام عن أعوام الانتخابات السابقة لأن كثيرين أدلوا بأصواتهم إما شخصيا أو عن طريق البريد مبكرا بسبب الخوف من جائحة كورونا.

ويعلق بايدن آماله على ما يعرف بولايات "الجدار الأزرق" وهي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض في 2016، لكن فرز الأصوات هناك قد يستغرق ساعات أو أياما.



ويتقدم بايدن بفارق صغير في ويسكونسن في حين يتقدم ترامب في ميشيجان وبنسلفانيا، لكن لم تُفرز بعد أصوات أُرسلت بالبريد ومن المرجح أنها تميل لتأييد الديمقراطيين.

ومن شأن الفوز في هذه الولايات الثلاث أن يكون كافيا ليحقق بايدن الفوز.

وتوقعت فوكس نيوز فوز بايدن في أريزونا، وهي ولاية أخرى فاز بها ترامب في 2016، مما يتيح له مزيدا من الخيارات لتحقيق الفوز.

وحتى إن لم يحقق بايدن الفوز في بنسلفانيا، سيكون من شأن انتصاره في أريزونا وميشيجان وويسكونسن، إضافة إلى فوزه المتوقع في دائرة تنتخب أحد أعضاء الكونجرس في نبراسكا أن يوصله إلى البيت الأبيض إذا تمكن من الفوز أيضا بنيفادا التي يتقدم فيها.



وقال ترامب إنه لا يزال يعتقد أن بوسعه الفوز في أريزونا وإنه يعول على تحقيق النصر في ولايتين على الأقل من ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث.



وحقق الرئيس الأمريكي الفوز في ولايات فلوريدا وأوهايو وتكساس محطما آمال منافسه في تحقيق فوز حاسم مبكر، لكن بايدن عبر عن ثقته في أنه في طريقه للوصول إلى البيت الأبيض عبر الفوز في ثلاث ولايات رئيسية تعرف باسم ولايات حزام الصدأ.



وقال بايدن في مسقط رأسه بولاية ديلاوير، رافعا صوته وسط ضجيج أنصاره الذين راحوا يطلقون أبواق سياراتهم تأييدا له، "يحدونا شعور طيب حيال وضعنا".



وأضاف: "نعتقد أننا على طريق الفوز في هذه الانتخابات".



وترامب متقدم في جورجيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان فاز فيهما في 2016، لكن لا يزال فرز الأصوات مستمرا في الولايتين.



وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان: "تصريحات الرئيس الليلة عن محاولة وقف فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها بطريقة سليمة كانت مشينة وخاطئة ولم يسبق لها مثيل".

نتقدم بفارق كبير

كان ترامب قد كتب على تويتر قبل ظهوره في البيت الأبيض: "نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا. لا يمكن الإدلاء بأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع!"، وهي تغريدة سارعت شركة تويتر بوضع تحذيرا من أنها قد تكون مضللة.

وكتب بايدن على تويتر ردا على ترامب: "ليس من حقي ولا من حق دونالد ترامب إعلان الفائز في هذه الانتخابات. إنه حق الناخبين".

وفي بنسلفانيا، قال حاكم الولاية الديمقراطي توم وولف، إن لدى ولايته أكثر من مليون صوت عبر البريد لم تُفرز بعد، ووصف تصريحات ترامب بأنها هجوم له دوافع حزبية.

ويتطلع بايدن للفوز بالرئاسة في ثالث محاولة يقوم بها بعد حياة سياسية طويلة استمرت 50 عاما وشملت توليه منصب نائب الرئيس لثماني سنوات في عهد الرئيس باراك أوباما.

ترامب متقدم

وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش، فقد فاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 23 ولاية:

وهي: مسيسبي، وأوهايو، وتكساس، وفلوريدا، وأيوا، وإنديانا، وكنتاكي، وأوكلاهوما، وفرجينيا الغربية، وتينسي، وأركنساو، وألاباما، وساوث كارولينا، وايومينج، وساوث داكوتا، ونورث داكوتا، وكنساس، وولاية يوتاه،إيداهو، وميسوري، ونبراسكا، ومونتانا، وأتاوا.

فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 20 ولاية:

وهي: رود آيلاند، وهواي، ومين، وأريزونا، ومينيسوتا، وفيرمونت، وفيرجينيا، وميريلاند، ونيوجيرسي، وديلاوير، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو، ونيوهامبشير، وأوريجون، وكاليفورنيا.

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.