ترامب يترقب "ريمونتادا" الولايات المتأرجحة لاقتناص الفوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استفاقة متأخرة "ريمونتادا" مرتقبة لحسم الماراثون نحو البيت الأبيض، وقطع الطريق على منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي أظهرت المؤشرات الأولية تقدمه في أصوات المجمع الانتخابي.

ومع بدء العد التنازلي لإعلان نتائج ٧ ولايات، تظهر المؤشرات الأولية في ٤ منها وتصنف بالولايات الحاسمة، اتجاه النتائج صوب اللون الأحمر، لصالح الرئيس الحالي.



والولايات الأربع المتأرجحة والتي تميل لصالح ترامب، بفارق ضئيل، هي بنسيلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وويسكنسن.

وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 7:20 بتوقيت جرينتش، فقد فاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، بـ 21 ولاية:



فيما فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ18 ولاية:



وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.



ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.



وبعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة، تدفق الأمريكيون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، دون أن تظهر أي علامات على وجود مشكلات في مراكز الاقتراع كان البعض يخشى حدوثها عقب حملة ساخنة اتسمت بخطاب استفزازي.

