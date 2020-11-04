قراء ”الخليج 365” يتوقعون فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع قراء ”الخليج 365”، فوز المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، على المرشح الديمقراطي جو بايدن. وكشف الاستطلاع الذي أجرته ”الخليج 365” على حسابها بموقع "تويتر"، توقع نحو 86.2% من المشاركين فوز ترامب، فيما يتوقع 13.8% فوز بايدن. وبحسب المؤشرات الأولية حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش، فقد فاز الجمهوري ترامب بـ 23 ولاية، فيما فاز منافسه الديمقراطي بايدن بـ 20 ولاية. وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 للمرشح الجمهوري ترامب. ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.

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