شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يتلقى لقاح «كورونا».. ويؤكد: المستقبل دائماً أفضل وأجمل في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا، داعياً الله أن «يحفظ الجميع».



وقال : «أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي يتلقى لقاح «كورونا».. ويؤكد: المستقبل دائماً أفضل وأجمل في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.