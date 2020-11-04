القصة الكاملة لتلقي الشيخ محمد بن راشد لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في الساعات الأخيرة، عرضت قناة الغد تقريرا مصورًا ظهر فيه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بعمل الفرق الطبية.



ونشر الشيخ محمد بن راشد صورة توثق تلقيه اللقاح، معلقا عليها بالقول: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا .. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".

وقال مراسل قناة الغد من دبي ، إن الجرعة التي تلقاها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الشيخ محمد بن راشد، تأتي ضمن مجموعة تجارب سريرية قامت بها دولة الإمارات على لقاح قد يكون بادرة أمل للمجتمع الدولي، ليكون معتمدا لعلاج وباء "كورونا".

وأوضح، أن الإمارات كانت تقيم مجموعة من التجارب السريرة وصلت إلى المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أن تلقي الشيخ محمد بن راشد ومجموعة من أصحاب القرار، منهم وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، وأيضا وزير الصحة وعدد من الوزراء الآخرين، يثبت أن للقاح نتائج إيجابية، ويرفع المناعة للأفراد للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت "الإمارات" في وقت سابق، بتطوير هذا اللقاح بالتعاون مع شركة الأدوية الصينية "سينو فارم"، وتجري حاليا المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

وزيرالصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، قال إن اللقاح أظهر فعالية في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا، الأمر الذي دفع الدولة لإجازته لخط الدفاع الأول، أي الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الوباء.