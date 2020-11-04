الانتخابات الامريكية : الجمهوري ترامب يفوز بـ 17 ولاية مقابل 16 ولاية لمنافسه الديمقراطي بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يواصل المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن سباقهما على الفوز بالولايات المتحدة الامريكية بعد عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.



واظهرت بعض الاستطلاعات إلى فوز بايدن بـ 224 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 213 لترمب ،ويحتاج المرشح للفوز إلى 270 صوتاً من المجمع الانتخابي أو ما يعرف بالهيئة الناخبة من أصل 538 صوتا للفوز والوصول إلى البيت الأبيض.

كما أظهرت نتائج أولية عن فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بـ 17 ولاية حتى الآن، مقابل 16 ولاية لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفاز ترامب في ولايات ساوث كارولينا وويست فرجينيا وإيداهو وكنتاكي وتينيسي وألاباما ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وميزوري وأوكلاهوما وكنساس ونبراسكا وساوث داكوتا ونورث داكوتا ووايومينج ويوتا، فيما فاز جو بايدن بولايات فيرمونت ونيوهامبشير وماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت

ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند وفرجينيا وإلينوي وكولورادو ونيو مكسيكو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

واتهم ترامب في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات..مشيراً الى انه لن يسمح لهم بذلك ،وأنه لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع، واعداً بتحقيق فوز كبير.

فيما قال جو بايدن "لن اكون سعيداً إذا ما صرح الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بفوزه ،ونحن على وشك تحقيق الفوز، والنتائج قد تعلن غدا أو بعد غد"..داعياً انصاره إلى التحلي بالصبر حتى ظهور النتائج..مؤكداً أنه على وشك الفوز.