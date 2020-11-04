ترامب يذكر أنه من الصعب أن يلحق به بايدن في بعض الولايات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة صباح اليوم قبل ساعات قليلة من الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية، شكر فيها الشعب الأمريكي على دعمهم الكبير خلال عملية الانتخاب.



وقال ترامب في كلمته: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال.. لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة.. من الواضح أننا فزنا بكارولينا الشمالية وجورجيا.. نتقدم في بنسلفانيا بعدد كبير من الأصوات".

وذكر ترامب أنه من الصعب أن يلحق به بايدن في بعض الولايات التي يتقدم فيها وأن مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرمانه من ملايين الأصوات.

وانتقد ترامب تمديد التصويت في عدد من الولايات، وقال إنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

من جانبه قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الناخبون صوتوا لصالح 4 سنوات إضافية لصالح ترامب، مؤكداً: "نعتقد أن الرئيس قد حقق الفوز في الانتخابات.. نحن في الطريق للفوز بالانتخابات الرئاسية".