شكرا لقرائتكم خبر عن معتز مطر "أبو شعرة" باع وطنه وأصبح أداة "الإرهابية" لإطلاق السموم ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الخائن معتز مطر، مقدم البرامج على قناة الشرق الإخوانية، أحد أهم المحرضين في قنوات الجماعة الإرهابية، الذين باعوا أنفسهم ووطنهم من أجل الدولارات، وأطلقوا سهامهم المسمومة على مصر، بشكل يومي، ولكل من يدفع الأموال لتمويل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويعتمد معتز مطر، أحد رموز إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، على أسلوب استخدام كل أشكال وصور التضليل والكذب والخداع والفبركة والتزييف وقلب الحقائق، لتشويه إنجازات الدولة المصرية والهجوم على مؤسسات الدولة، من خلال برنامجه اليومي على قناة الشرق الإخوانية، مستغلا الأحداث السياسية لتشويه نظام الحكم.

ورصدت العديد من التقارير جرائم الهارب معتز مطر، ومنها تقرير يرصد تحريض معتز مطر، مذيع قناة الشرق، عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، على التجاوب مع دعوات التظاهر والتخريب فى مصر، وزعم مذيع قناة الشرق الإرهابية، عبر موقع "تويتر": أن النزول فى المظاهرات يمثل دفاعًا عما وصفها بـ"الحرية"، قائلا: "أنا بقولك انزل واتضرب وخليهم ياخدوك انت نازل عشان حرية بلدك متسمعش كلام شبه انكو هتنزلوا تتاخدوا واحنا اللى بنحرككوا بس"، متابعًا: "ده واجبك النزول وانك يتقبض عليك فى سبيل الحرية".

وفى تقرير سابق شن أهالى وجيران الهارب معتز مطر هجوما كبيرا عليه واصفينه بــ"الخاين لبلده"، بل وطالبوا بمحاكمته، ومن هم على شاكلته من مذيعى قنوات الإخوان.