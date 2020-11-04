شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة المصور تواجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتناقش مشروعهم السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مجلة المصور برئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس التحرير، شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمناقشة مشروعهم السياسى، وجاء العدد الجديد من المصور تحت عنوان :" شباب المصور يواجه شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.. ماهو مشروعكم السياسى؟ وكيف تمارسون السياسة بمفهوم جديد ؟ وتعيدون الحياة الى الأحزاب ؟".

وتضمن العدد عددا من التقارير المتميزة من بينها تقرير بعنوان :" الجائزة الكبرى تحسم الصراع على البيت الأبيض"، وتقرير اخر بعنوان :" بعد نجاح المشروع القومى للرئيس 4700 قرية تنتظر توصيل الغاز الطبيعى"، كما جاء فى العدد عددا من المقالات و الموضوعات من بينها يوسف جوهر يكتب عن عميد الأدب العربى ..و أحمد رامى يتحدث عن أمير الشعراء ..رجاء النقاش يتساءل : لماذا يدرسون توفيق الحكيم و نجيب محفوظ فى إسرائيل؟.

وضم العدد الجديد لمجلة المصور تقريرا حول جامعة الملك سلمان و جاء بعنوان : الرئيس افتتحها و تفقد منشأتها..جامعة الملك سلمان منارة تعليمية على أرض الفيروز.. تكلفة المشروعات التنموية فى سيناء خلال ال 6 سنوات تتراوح ما بين 600 و 700 مليار جنيه .