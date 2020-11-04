ضبط 150 مخالفة دوائية في صيدليات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب: شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة تفتيشية مُكبرة على المنشآت الدوائية والصيدليات بمنيا القمح. أسفرت الحملة عن ضبط 150 مخالفة دوائية، عبارة عن أدوية جدول أول مُخدرات وجدول ثالث أدوية "مؤثرة على الحالة النفسية"، فيما تحررت عن ذلك المحاضر أرقام 38941 و38942 و38943 و38944 و38945 و38946 و38947 جُنح أمن دولة طوارئ منيا القمح لسنة 2020، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.

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