حبس مدرس واثنين من أبنائه متهمين بقتل موظف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
قرر المستشار زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، تجديد حبس مدرس واثنين من أبنائه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل موظف في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة.
كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بمقتل موظف، 57 عامًا، مقيم شبرا الخيمة، على يد مدرس واثنين من أبنائه في مشاجرة، بسبب خلاف على فتح نافذة وحدة سكنية.
تبين من تحريات المباحث أن المجني عليه يعاني من عدة أمراض، وأصيب في المشاجرة بحجر في رأسه، تسبب في موته.
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