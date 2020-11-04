"الدستورية العليا": وزارة العدل والجهات القضائية تساهم في ترسيخ قيم العدالة وإعلاء دولة القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

ألقى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمة خص فيها وزارة العدل وسائر الجهات والهيئات القضائية المدعوة بإسهاماتها في ترسيخ قيم العدالة، وإعلاء دولة القانون، كما وجه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن سائر الجهات والهيئات القضائية رسالة تقدير للقيادة السياسية على جهودها المخلصة في رفعة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال توجيهه دعوة لوزير العدل وللمجالس العليا لجهات القضاء العادي ومجلس الدولة والقضاء العسكري، ولهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، للقاء مشترك تحت مسمى "مصر في قلوب قضاتها".

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء تناول القضايا المشتركة بين جهات القضاء والدور الذي يضطلع به القضاة في خدمة العدالة الناجزة، وأثر ذلك على تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي لمصر.