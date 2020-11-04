بالفيديو والصور - ظهور "شاهقة مائية وعمود دوار" أعلى البحر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو وصورا ترصد ما يُعرف بـ"الشاهقة المائية"، اليوم الأربعاء، بساحل البحر بمنطقة العجمي.

وتزامن ظهور "الشاهقة المائية" مع موجة الطقس السيئ التي اجتاحت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية نشرت عبر صفحتها الرسمية مقاطع فيديو تظهر لحظة تكون "شاهقة مائية" في الإسكندرية، مشيرة إلى أن الشاهقة المائية هي التي أحدثت الأمطار الغزيرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الشاهقة المائية هي ظاهرة طبيعية تتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، ما ينتج عنه عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

وأضافت الهيئة أن عمود الماء يعتبر أقل كثافة من الإعصار، لافتا إلى أنه يجري سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار، وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لا يضرُّ.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة، اليوم، في تراكم المياه بعدد من الشوارع، من بينهم طريقي الكورنيش وأبو قير، ما أدى إلى ارتباك مروري استمر نحو ساعتين.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 73 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، فيما جرى الدفع بسيارتين "سيول" في مناطق غرب وشرق المدينة.