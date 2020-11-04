هجوم فيينا / الشرطة النمساويّة تكرّم شابًّا عربيًّا أنقذ شرطيًّا

كرّمت الشرطة النمساوية شابا فلسطينيا يدعى "أسامة جودة" بالنيشان الذهبي تقديرا منها لإنقاذه شرطيا أثناء هجوم فيينا الذي راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 17 آخرون.

ونشر خالد جودة والد الشاب أسامة البالغ من العمر 23 عاما، على صفحته الشخصية في موقع "فايسبوك"، صورة نجله وهو يحمل النيشان.

وعلق عليها "قيادة شرطة فيينا تمنح إبني أسامة نيشان الشرطة الذهبي تقديرا لشجاعته في إنقاذ حياة ضابط نمساوي في الهجوم الإرهابي الليلة الماضية. حفظك الله ولدي و شكرا النمسا".

وحسب ما تداولته وسائل إعلام نمساوية، كان أسامة على رأس عمله في أحد مطاعم سلسلة الوجبات السريعة في منطقة شفيدينبلاتس، عندما إكتشف صحبة مديره وجود الإرهابي في الجوار.

ويبدو أن الإرهابي إختبأ في مرآب مغلق، وظل يطلق النار عشوائيا على المارة، فسارع أسامة ومديره إلى الاختباء في مكان آمن خلف مقعد إسمنتي.

حينها كان ضابطا شرطة يتقدمان للمساعدة، فأطلق الإرهابي النار عليهما فأصاب أحدهما، ليهرع أسامة لمساعدة المصاب، فسحبه خلف المقعد الإسمنتي محاولا إيقاف النزيف.

وكالات