الرئاسة الجزائرية تعلن إصابة الرئيس تبون بفيروس كورونا وتكشف حالته الصحية

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 رسميا إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت في بيان أن تبون "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد." وأضاف البيان أن الفريق الطبي "يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي". وكان التلفزيون الجزائري أفاد يوم الأربعاء الماضي بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى وخضوعه للحجر الصحي.

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