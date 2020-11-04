حاكم دبي يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا

تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، تلقيحا ضد فيروس كورونا.
ونشر بن راشد صورة له عبر صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".
وأضاف: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".
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