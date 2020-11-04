الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب يحصل على 52% مقابل 47% لبايدن فى ميشيجان

حصل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب حصل على 52% ف مقابل 47% للمرشح الديمقراطى جو بايدن مع فرز 79% من الأصوات في ولاية فى ميشيجان.

و يتقاسم ترامب و بايدن أصوات نيفادا 49% لكل منهما بعد فرز 85% من الأصوات بالولاية.

ومن جانبه، أكد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارة ترامب حققت معدلات نمو اقتصادي قياسية بعد أربعة أشهر على جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه القفزة الاقتصادية جرت رغم توقعات الديموقراطيين بارتفاع معدلات البطالة وحدوث

كساد اقتصادي يمتد لسنوات.

وأضاف محامي ترامب، في مقابلة بقناة روسيا اليوم، أن إدارة ترامب تولي العلاقات مع بريطانيا قدرا كبيرا من الاهتمام، مشيرا إلى أن المشكلة مع الحلفاء الأوروبيين تكمن في تقاعسهم عن دفع مساهماتهم في الميزانيات، واستشهد على كلامه بالنموذج الألماني، قائلا: "ألمانيا دولة غنية ولكن لا تدفع ما هو مقدر عليها في الناتو وتدفع أقل من نصف ما يتعين عليها دفعه".

وبحسب النتائج الأولية لهذه الانتخابات وبعد فرز أهم الولايات وأكثرها أصواتا، يتقدم المرشح الديمقراطي على منافسه الرئيس الحالي الجمهوري.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات

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و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.