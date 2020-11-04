الديمقراطيون يعجزون عن السيطرة على مجلس الشيوخ

يسعى الحزب الديمقراطي الأمريكى، إلى تحقيق حلمه بحصد أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكى، أي 51 مقعدا، لكن يبدو أنهم أخفقوا فى تحقيق حلمهم في السيطرة على المجلس.
ويحتاج الديمقراطيون لتحقيق هذا الهدف إلى انتزاع ثلاثة مقاعد من الجمهوريين، في حال فوز بايدن والسيناتورا كامالا هاريس في التصويت علىمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وإلى أربعة مقاعد في حال احتفاظ الجمهوريين بالبيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم.
ومنذ الانتخابات السابقة، يحظى الجمهوريون بـ53 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 49 لدى الديمقراطيين، وتظهر آخر نتائج التصويت أن الجمهوريين والديمقراطيين حصلوافي الانتخابات الحالية على 47 و45 مقعدا على التوالي حتى الآن.
ومن المرجح أن تبوء مساعي الديمقراطيين لكسب السيطرة على مجلس الشيوخ بالفشل، حيث تكبد الحزب هزيمة في التصويت بولاية ألاباما، على الرغم من فوزه بالمقعدين عن كولورادو وأريزونا، فيما تمكن الجمهوريون بالحفاظ على المقاعد عن كارولينا الجنوبية وأيوا وتكساس وكانساس ومونتانا، ما يضيق بشكل حاد فرص النجاح بالنسبة للديمقراطيين في تحقيق حلمهم.
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