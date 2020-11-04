الانتخابات الأمريكية 2020.. بايدن يتقدم على ترامب بعد فرز 89% من الأصوات فى ويسكونسن

تقدم المرشح الديمقراطى جو بايدن، على الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد فرز 89% من الأصوات في ولاية ويسكونسن.

و حصل ترامب حتى الآن على 49% من الأصوات وبايدن 49.3% فى ويسكونسن، وفقا لرويترز.

وبحسب النتائج الأولية لهذه الانتخابات وبعد فرز أهم الولايات وأكثرها أصواتا، يتقدم المرشح الديمقراطي على

منافسه الرئيس الحالي الجمهوري.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.