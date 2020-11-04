إيران.. اندلاع حريق ضخم في مجمع للبتروكيماويات

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين في المجمع قولهم إن "حريقا اندلع في جزء من وحدة (إلفين) في مجمع إيلام للبتروكيماويات، وإن رجال منظمة الإطفاء يحاولون احتواء الحريق".
وأشارت الوكالة إلى أنه لا توجد معلومات عن الأضرار المحتملة للحريق حتى الآن، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وشهدت إيران أخيراً سلسلة تفجيرات هزت مواقع عدة، أبرزها موقع نطنز النووي، الذي يقع على بعد 250 كم جنوبالعاصمة طهران، وهو أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.
وكان قد اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي إيران، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتمكن رجال الطوارئ من السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية
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