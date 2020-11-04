الانتخابات الأمريكية.. أول عضو بالكونجرس من مواليد 1995

استطاع ماديسون كاوثورن، الفوز فىانتخابات دائرة الكونجرس الحادي عشر في ولاية كارولينا الشمالية، ليتغلب على المرشح الديمقراطي المدعي العام السابق الخاص بالقوات الجوية، مو ديفيس.

و أصبح كاوثورن، أصغر عضو في مجلس النواب منذ عقود، وحسب نيويورك تايمز، فإنه هو أول عضو كونغرس من مواليد التسعينيات (مواليد 1995).

وكتب كاوثورن على تويتر بعد

أن وصفت وكالة أسوشيتيد برس فوز المرشح الجديد: "ابكي أكثر يا ليب".

وفاز كاوثورن بنسبة أصوات 63.1 بالمئة (175 ألف صوت)، فيما حقق دافيس نحو 34.1 بالمئة (94 ألف صوت)، ليصبح بذلك ضمن أصغر المشرعين في تاريخ

الولايات المتحدة.

ودرس كاوثورن العلوم السياسية في كلية "باتريك هنري" خلال عام 2016، إلا أنه ترك الدراسة بسبب تأثر مستواه الدراسية إثر حادث تعرض له في عام 2014، أحدث إعاقة في رجله، بحسب صحيفة أميركية.

و جرت انتخابات مجلس الشيوخ ، يوم الثلاثاء، حيث يختار ملايين الناخبين الأميركيين أعضاء الكونجرس،و يتم التنافس على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وكافة مقاعد مجلس النواب الـ435.