الأسهم الأوروبية تصعد وسط الترقب لمستجدات السباق الرئاسي الأمريكي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم /الأربعاء/ وسط متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية، ومستجدات جائحة "كورونا".

وصعد مؤشر "ستوكس يوروب 600" هامشيا 0.07% عند 356 نقطة، وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.29% إلى 4819 نقطة.

وأضاف مؤشر "فايننشيال تايمز 100" البريطاني 0.17% مسجلا 5795 نقطة، فيما جاء مؤشر"داكس" الألماني الخاسر الويد متراجعا 0.20% عند 12069 نقطة.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيخوضان جولة مباحثات جديدة حول "بريكست" في عطلة

نهاية الأسبوع.وطبقت إيطاليا قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد من ضمنها فرض حظر تجول طوال الليل بدءا من غد /الخميس/، لتكون رابع أكبر اقتصاد في أوروبا يعيد فرض إجراءات الإغلاق بعد تسارع أعداد إصابات "كوفيد-19".وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني إن "تشديد تدابير الاحتواء سيكون تأثيره جليا على النشاط الاقتصادي"، مضيفا "لكن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد أن التأثير سيكون أقل مقارنة بالربيع".وصرح كلاوس ريجلينج، رئيس آلية الاستقرار المالي الأوروبي، صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، بأن تدهور الأوضاع الصحية "فاقم بشكل كبير مخاطر عودة الركود" في منطقة اليورو.ووفقا للإحصاءات الأولية لأصوات المجمع الانتخابي، فإن" جون بايدن" متقدم بـ225 صوتا ويحتاج إلى 45 صوتا للفوز مقابل 213 صوتا لـ"دونالد ترامب".وقال "ترامب" خلال حديثه بالبيت الأبيض: سنفوز بالانتخابات، بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل، وأود أن أشكر جميع مؤيدينا وأشكر كل من عمل معنا.فيما أعرب "بايدن" عن ثقته في فرصه للفوز بالانتخابات، مطالبا بالتحلي بالصبر مع رصد النتائج.