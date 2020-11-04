زعيمة حزب فرنسى: فوز ترامب فى الانتخابات سيكون أفضل لبلادنا

تعتقد مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، أن فوز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيكون "أفضل لفرنسا ".

و قالت لوبان، أن المنافسة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية شرسة للغاية، مضيفة: "الحقيقة اننا ندرك ان طبقة الاعلام كالعادة تريد ان يُرى العالم كما يشاء وليس كما هو".

وأشارت لوبان، إلى أن "دونالد ترامب هو عودة الأمم ، إنه نهاية العولمة الوحشية ، وإلغاء القيود ، واختفاء الحدود الذي أعتقد أنها تسببت في الكثير من

الضرر للدول الأخرى".

وقالت لوبان : "أعتقد أن القائد الذي يطالب بعودة الأمة ، وعودة الوطنية ، وعودة الحدود ، وعودة السيادة ، هو في رأيي في اتجاه التاريخ" .

وبحسب النتائج الأولية لهذه الانتخابات وبعد فرز أهم الولايات وأكثرها أصواتا، يتقدم المرشح الديمقراطي على منافسه الرئيس الحالي الجمهوري.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز

بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

و جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.

وبحسب النتائج الأولية لهذه الانتخابات وبعد فرز أهم الولايات وأكثرها أصواتا، يتقدم المرشح الديمقراطي على منافسه الرئيس الحالي الجمهوري.