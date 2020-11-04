بالفيديو: حريق في مجمع للبتروكيماويات في إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 45 دقيقة

أفادت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، الأربعاء، بأن حريقا اندلع في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة ايلام غرب إيران، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات عن الأضرار المحتملة للحريق.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في المجمع قولهم إن ”حريقا اندلع في جزء من وحدة الفين في مجمع إيلام للبتروكيماويات، وإن رجال منظمة الإطفاء يحاولون احتواء الحريق“.