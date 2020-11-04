النتائج ضبابية… ترمب يتهم خصمه بسرقة الانتخابات وبايدن واثق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - فور إغلاق صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية حتى بدأت عملية فرز الأصوات، وأخذت النتائج الأولية للاقتراع تتوالى تدريجيا.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأولية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء الثلاثاء، بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو ما يمثل نسبة %49.78 من الأصوات، مقابل 213 صوتا بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهو ما يمثل نسبة 48.61% حسب أسوشيتدس برس.

ترامب وبايدن.. الخروج من الصمت

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه فاز بالانتخابات، وأكد أن حملته ستلجأ للمحكمة العليا لحماية الفوز الذي حققته، فيما قال نائبه مايك بنس إن الرئيس في طريقه للفوز.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض إنها لحظة مهمة في تاريخ أميركا، وعدد مجموعة من الولايات قال إنه فاز فيها من أهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، وأكد انه سيفوز في ولاية بنسلفانيا وأنه متقدم فيها بفارق كبير حتى الآن.

وأضاف ترامب “فزنا بهذه الولايات، ومن الواضح أن هناك عملية احتيال على الشعب الأميركي.. سنفوز بهذه الانتخابات، وقد فزنا بها بالفعل.. هذه لحظة مهمة في تاريخ أمتنا وسنلجأ للمحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة”.

وفي أول تعليق له على نتائج الانتخابات؛ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، صباح اليوم الأربعاء، إنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر 4 سنوات، واتهم الديمقراطيين بمحاولة “سرقة” الانتخابات منه دون أن يقدم أي دليل.وكتب ترامب على تويتر يقول “نتقدم بفارق كبير؛ لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا”، وأضاف “فوز كبير” بفترة أخرى.

وقالت شركة تويتر إن تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي زعم فيها أن هناك محاولة “لسرقة الانتخابات” قد تكون مضللة.

وذكرت الشركة، اليوم الأربعاء، “وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب؛ لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات”.

من جهته، وفي أول تعليق له بعد الاقتراع، أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أنه “على الطريق الصحيح للفوز” في الانتخابات في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما يسود ترقب شديد لنتيجة الاقتراع.وقال بايدن أمام مناصريه الذين تجمعوا على طريقة “درايف إن” (Drive in) في معقله ويلمينغتون في ديلاوير “حافظوا على إيمانكم، سنفوز”، وأضاف “نعتقد أننا على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات”، مؤكدا “نحن واثقون بالفوز في أريزونا” الولاية الحاسمة.

وأضاف نشعر بالتفاؤل إزاء وضعنا الانتخابي في ويسكونسن وميشيغان وسنفوز بأصوات بنسلفانيا، وما زلنا في حلبة المنافسة في جورجيا.

وفي بلد يشهد أزمات صحية واقتصادية واجتماعية بحجم تاريخي، يستعد الأميركيون لليلة طويلة أو حتى أيام وليال طوال من الانتظار بعد حملة انتخابية شهدت أجواء توتر شديد.

ويبدو أن آمال بعض الديمقراطيين في معسكر بايدن في تحقيق انتصارات تاريخية في كارولينا الشمالية أو جورجيا أو تكساس قد تبددت.

واحتفظ الرئيس الجمهوري بفلوريدا التي سبق أن فاز فيها عام 2016 كما فاز في أوهايو التي فاز فيها منذ العام 1964 كل المرشحين الذين وصلوا إلى الرئاسة.

ويتوقع كثيرون أن طريق بايدن إلى البيت الأبيض يمر عبر الشمال الصناعي للبلاد.

وكان الهدف المعلن للديمقراطيين، هو استعادة 3 ولايات انتزعها ترامب عام 2016، وهي ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا؛ لكن فرز الأصوات في هذه الولايات قد يستمر حتى الأربعاء أو حتى لعدة أيام، بسبب المستوى القياسي للتصويت عبر البريد.

أهم الولايات التي فاز بها ترامب

فاز ترامب حتى الآن بعدد من الولايات الرئيسية والمتأرجحة، التي تقوي حظوظه بالبقاء في البيت الأبيض، ومن أهم هذه الولايات:

-تكساس فاز الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بولاية تكساس، المعقل الجمهوري الذي يسمح له بتقليص الفارق بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، حسب قناتي “فوكس” (FOX) و”إن بي سي” (NBC). وتجلب هذه الولاية الجنوبية لترامب أصوات 38 من كبار الناخبين.

-فلوريد، وهي ولاية مهمة عول عليها ترامب كثيرا للبقاء في البيت الأبيض، وتمنحه 29 صوتا في المجمع الانتخابي.

وبالإضافة إلى ذلك فاز بعدد من الولايات من أهمها كنتاكي (8) وفرجينيا الغربية (5) كارولينا الجنوبية (9) وألاباما (9) ومسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) داكوتا الشمالية (3) داكوتا الجنوبية (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4).

الولايات التي فاز بها بايدن

بالمقابل، فاز المرشح الديمقراطي حتى الآن بعدد من الولايات من أهمها: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكونيتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) ماساشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريغون (7) وواشنطن (12).

ولم تعرف نتائج 9 ولايات بما في ذلك ولاية بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وكارولينا الشمالية.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه من المبكر حسم الأمر بالنسبة لأصوات الناخبين؛ لأن الكثير من الأصوات لم تفرز بعد في عدد من الولايات، ولكنها أكدت أن حزبها يمكنه القول إنه حافظ على الغالبية في مجلس النواب.

وأكدت أنه لم يتم احتساب مليوني صوت في ولاية فرجينيا حتى الآن.

استطلاعات الرأي

وكانت استطلاعات الرأي، سواء تلك التي أجريت على الصعيد الوطني، أو تلك التي أجريت على صعيد الولايات الحاسمة (الولايات المتأرجحة) تظهر أن بايدن يملك حظوظا واسعة.

وكشفت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجراها مركز إديسون للأبحاث، يوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب فقد فيما يبدو بعض التأييد وسط الرجال البيض وكبار السن في جورجيا وفرجينيا، وهما من المناطق الرئيسية لقاعدة ناخبيه.

وأظهرت الاستطلاعات أن ترامب يفوز بأصوات أغلبية هؤلاء الناخبين؛ لكن بعضهم تحول إلى دعم خصمه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.