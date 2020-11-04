مارادونا يجري جراحة على المخ.. والجماهير تحتفل بنجاحها بالقرب من المستشفى

خضع نجم كرة القدم التاريخي، ديغو مارادونا، لجراحة ناجحة لعلاج تجمع دموي على المخ، حسب ما أكده طبيبه، اليوم الأربعاء.

وأجرى مارادونا الجراحة، أمس الثلاثاء، لعلاج تجمع دموي ناتج عن إصابة في الرأس، فيما لا يزال تحت المراقبة الطبية، كإجراء روتيني بعد العملية.

وتم نقل مارادونا، صاحب الـ60 سنة، إلى مستشفى لمعاناته من الجفاف، وفقر الدم (الأنيميا)، ثم نقل بعد ذلك إلى المستشفى، حيث أجرى العملية في إقليم بوينس أيرس.

وشهد محيط المستشفى في الأرجنتين تجمع حوالي 50 مشجعا احتفلوا عندما بلغهم خبر نجاح الجراحة.