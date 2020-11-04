تداعيات الجائحة.. تراجع الإعلانات الإشهارية في المغرب بـ182 مليار سنتيم خلال 2020

أثرت جائحة كوفيد-19 على قطاع الإعلانات الإشهارية في المغرب، وخلفت تراجعا ملحوظا، يقدر بـ182 مليار سنتيم خلال السنة الجارية، مقارنة بالسنة الماضية.

وحسب إحصائيات إمبريوم ميديا، التي تضمنها تقرير لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، فقد تراجعت الإعلانات الإشهارية خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية، نظرا لتراجع الاستثمارات الإشهارية في عدة قطاعات حيوية خلال هذه السنة.

ولفت المصدر نفسه، الإنتباه، إلى أن مجموع الاشهارات خلال سنة 2019 يقدر بـ6.82 مليار درهم، مقارنة بمجموع الاشهارات خلال 2020، والتي بلغت حوالي 5 مليار درهم، أي بفارق 182 مليار سنتيم بين السنتين، أو 1.82 مليار الدرهم.

وأوضحت إحصائيات إمبريوم ميديا، أن مجموع مبالغ الإعلانات الإشهارية في قطاع اللوحات، خلال السنة الماضية يقدر بـ1.68 مليار درهم، في المقابل بلغ مجموع الإعلانات في هذا القطاع خلال السنة الجارية بـ1.22 مليار درهم.

وبلغ مجموع الإعلانات الإشهارية في قطاع السنيما، خلال سنة 2019، 73 مليون درهم، وخلال السنة الجارية، يقدر فقط بـ15 مليون درهم.

علاوة على ذلك، بلغ مجموع الإعلانات الإشهارية في قطاع الصحافة، خلال السنة 2019، حوالي 768 مليون درهم، بينما في سنة 2020، بلغ 416 مليون درهم، وفيما يخص مجموع الإشهارات في قطاع الإذاعة، بلغ خلال السنة الجارية، 1.24 مليار درهم، وقدرت العام الماضي، بـ1.96 مليار درهم.

وحسب إحصائيات إمبريوم ميديا دائما، فإن مجموع الإعلانات الإشهارية قطاع التلفزة، بلغ 2.33 مليار درهم، خلال السنة الماضية، مع العلم أنه بلغ خلال سنة 2020، حوالي 2.10 مليار درهم.