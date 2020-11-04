قبل إنهاء الفرز والإعلان الرسمي عن النتائج.. ترامب يؤكد “فوزه” في الانتخابات الأمريكية

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن يقينه في فوزه في الإنتخابات الرئااسية، للحصول على ولاية ثانية، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، متهما خصومه الديمقراطيين بمحاولة سرقة الإنتخابات.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي بين أنصاره، قبل قليل، أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أكد ترامب الأربعاء أنه يتوقع فوزه بفترة ثانية تستمر أربع سنوات واتهم الديمقراطيين بمحاولة “سرقة” الانتخابات منه دون أن يقدم أي دليل.

وقال ترمب في تغريدة أخرى إنه يعتزم إلقاء خطاب قريبا، وكتب في تغريدته الثانية :”سأدلي ببيان الليلة.. فوز كبير!”. وكتب على تويتر يقول “نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا”. وأضاف “فوز كبير” بفترة أخرى. ونُشرت تغريدات ترمب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن قال فيه إنه متفائل بالفوز.

ويتواصل فرز الاصوات الثلاثاء لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن مع توقع ليلة طويلة قبل حسم النتائج.

تصل النتائج تباعا مع توقعات وسائل الإعلام التي أشارت حتى الآن الى فوز الجمهوري في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها في 2016.

وفاز بايدن في 18 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن.

وذلك يعطي بايدن حتى الآن 224 صوتا في المجمع الانتخابي وترامب 213.

ويتطل ب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في هذا المجمع.