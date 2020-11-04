ونشرت مقطع فيديو طريف ومركب، وهي تظهر بأنها تلاحقه من خلال اتصال هاتفي جمعها به. وظهرت وهي هي تردّد عبارته الشهيرة "لا تهكلو للهم"، وكتبت تعليقاً على الفيديو وجّهته لتيم قائلةً: "أنا ألاحقك في كل مكان".

وفي وقت سابق كانت قد نشرت صورة لبوستر الهيبة الرد حيث يظهر في المقدمة تيم حسن وفي الخلفية تظهر صورتها الى جانب الفنان السوري ناصيف زيتون، وكأنها تحاول ان تبين بانها مشاركة في اعمال المسلسل.

كما نشرت فيديو آخر مركب، وهي تتصل بناصيف زيتون ويتبادلان الأشعار الرومانسية، وفي النهاية تعترف بحبها له.

يذكر ان مسلسل الهيبة الرد، من بطولة تيم حسن ومجموعة من الممثلين والنجوم العرب، ويعرض حاليا على شاشة السومرية من الاحد الى الخميس، الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت بغداد.

كانت هذه تفاصيل خبر إيطالية تلاحق تيم حسن وتعترف بحبها لناصيف زيتون... القصة الكاملة في الفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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