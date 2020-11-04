الأمير وليام أصيب بـ'كورونا'... اليكم التفاصيل!

وقالت صحيفة ذا صن إن وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في الترتيب لولاية العرش، أبقى إصابته سراً لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وليام قوله لمراقب خلال لقاء: "تحدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد".



ولفتت إلى أن الامير خضع للعلاج على أيدي أطباء القصر واتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة "أنمر هول" في نورفولك، مشيرة إلى أنه شارك رغم ذلك في 14 لقاء عبر الهاتف والاتصال المرئي خلال نيسان.

وذكر مصدر للصحيفة أن وطأة الفيروس "كانت شديدة على وليام" مشيرا إلى أنه عانى من صعوبة في التنفس في إحدى المراحل مما أثار ذعر من حوله.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) النبأ أيضا، لكن قصر كينزنجتون ومكتب الأمير وليام رفضا تقديم تعقيب رسمي للهيئة.



ولم يتسن الوصول لقصر كينزنجتون حتى الآن للحصول على تعقيب.

وأعلن مقر إقامة الأمير تشارلز والد وليام في 25 آذار عن إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا. وعزل تشارلز نفسه في منزله باسكتلندا سبعة أيام وعانى من أعراض بسيطة.