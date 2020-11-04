وزير الخارجية الإماراتي: فتح قنصليتنا بالعيون ترجمة لعلاقات راسخة وشراكة استراتيجية مع المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "ترجمة لعلاقات راسخة وشراكة استراتيجية واستكمال لمسيرة متألقة من وحدة المصير".. هكذا وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خطوة بلاده فتح قنصلية لها بمدينة العيون المغربية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة بُثت في مراسم افتتاح القنصلية الإماراتية، اليوم الأربعاء، في مدينة العيون.

مراسم جرت بحضور لفيف دبلوماسي رفيع المستوى تقدمه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والسفير الإماراتي لدى الرباط العصري الظاهري، والقنصل الإماراتي بالعيون عيسى البلوشي.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "يسرني أن أعلن عن افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في العيون المغربية، في خطوة تعد ترجمة لعلاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية تقوم على أعلى المستويات".

خطوة اعتبرها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أيضا "استكمالا لمسيرة متألقة من وحدة المصير والتعاون المستمر حرصت على دعمها وتطويرها قيادتا البلدين".

"كما ستكون دفعة كبيرة على مستوى العلاقة بين الإمارات والمغرب، في سبيل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب".

وبهذه المناسبة، أكد أن موقف الإمارات "ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة بالمحافل الدولية والإقليمية".

في المقابل، ثمّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدور الرائد للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة الإماراتية في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الدولية لحل النزاعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي".