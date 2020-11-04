الإمارات تفتتح قنصليتها في العيون المغربية بحضور رفيع المستوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في حدث تاريخي، افتتحت الإمارات العربية المتحدة، صبيحة اليوم الأربعاء، قنصليتها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.



وترأس مراسيم الافتتاح كُل من ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربية، والعصري أحمد سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الرباط، وعيسى البلوشي القنصل الإماراتي بالعيون.

وقص الثلاثة شريط الافتتاح، كما أزاحوا الستار عن لوحة القنصلية، فيما ينتظر أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا، للحديث عن هذا الحدث التاريخي، وفقا "العين الإخبارية".

المهدي الإدريسي، إعلامي ومُحلل سياسي، قال في حديث مع "العين الإخبارية"، إن خُطوة فتح القُنصلية "ما هي إلا وجه من الأوجه المُتعددة لهذه العلاقات المتينة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية".

بدوره، أكد الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن "موقف الإمارات من الوحدة التُرابية للمملكة المغربية ليس وليد اليوم، بل هو موقف مبدئي وتاريخي".

واعتبر أن فتح قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالأقاليم الجنوبية للمملكة، "ترجمة لموقف إماراتي ليس بالجديد، والذي يتمثل في حرصها على الوحدة الترابية للمغرب كبلد شقيق".