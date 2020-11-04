مندوبية السجون: 4125 نزيلا استفادوا من حفظ القرآن الكريم في الربع الأول من عام 2020

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حصيلة الدعم التربوي، والروحي، الذي تقدمه للسجناء، والذي اقتصر على الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، بسبب جائحة كورونا، التي أوقفت برامج دعم السجناء في هذا المجال.

وأوضحت المندوبية، في تقرير، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن 19 مؤسسة سجنية تتوفر على مساجد، و49 لديها برامج لتحفيظ القرآن الكريم، الذي بلغ عدد النزلاء المستفيدين منه ما مجموعه 4125 نزيلا، خلال ثلاثة أشهر الأولى من عام 2020.

وتشير المعطيات، أيضا، إلى أن 24 ألفا و590 سجينا استفادوا من دروس الوعظ، والإرشاد، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة، وبلغ عدد الزيارات، التي قام بها أطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجالس العلمية، الذين يلجون المؤسسات السجنية، قصد تحفيظ القرآن الكريم لفائدة السجناء، 871 زيارة نفذها 523 إطارا.

وتعهدت المندوبية بالاستمرار في تفعيل الشراكة القائمة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية في عام 2021، من خلال الرفع من عدد المؤسسات السجنية، التي تتوفر على برنامج حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى العمل على إرساء تصور موحد بجميع المؤسسات السجنية في دروس الوعظ، والإرشاد بتنسيق مع الوزارة المعنية.