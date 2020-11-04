طقس الأربعاء.. جو غائم وماطر مع رياح معتدلة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يصبح الطقس غائما وماطرا حيث ستنزل أمطار أو زخات مطرية محليا معتدلة فوق المرتفعات والسهول الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بسوس وبالمنطقة الشرقية، مع تساقط بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. وسيلاحظ بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 2000م، خاصة خلال الليل.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب أو من الغرب أحيانا على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 19 و24 درجة بأقصى الجنوب.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا لاسيما بشمال ووسط البلاد، وستتأرجح ما بين 11 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بكل من شمال ووسط المملكة، والجنوب-الشرقي، والمنطقة الشرقية و الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و35 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.