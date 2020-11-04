الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحزب الديمقراطي يتجه للاحتفاظ بسيطرته على مجلس النواب الأمريكي.



وسيحتفظ الديمقراطيين بعدد كاف من المقاعد للإبقاء على الأغلبية التي فازوا بها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

واستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب لإجراء العديد من التحقيقات بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك على وجه الخصوص إجراءات توجيه اتهامات بالتقصير لترامب.