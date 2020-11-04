شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على "تويتر" اليوم "الثلاثاء" إن هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية.

وأضاف "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".

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