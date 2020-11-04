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شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء الأردنية تدعو إلى القنوت في الصلوات لدفع بلاء كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
دعت دائرة الإفتاء العام الأردنية االثلاثاء المسلمين إلى القنوت، فرادى وجماعات، في الصلوات المفروضة والمسنونة، والدعاء بتفريج الكرب وإزالة الهم، ورفع الوباء وما نزل على البلاد والعباد من جائحة، لاسيما "وقد اجتمعت في هذا الزمان أسباب كبرى من المصائب والابتلاءات، ومنها جائحة كورونا".
وقالت الدائرة، في فتوى أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس، إن "دعاء القنوت في النوازل مشروع ومستحب، ووردت به السنة الشريفة من فعل النبي محمد، وبه أفتى جمهور الفقهاء، وهو مستحب في صلاة الجماعة والفرد، سراً وجهراً، عسى الله أن يرفع ما نزل بنا من بلاء".
وبينت أن "من السنة إذا نزلت بالمؤمنين نازلة أو مصيبة أياً كان سببها أن يقنتوا في الصلوات".
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