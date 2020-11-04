بدء مراسم افتتاح قنصلية الإمارات بالعيون المغربية

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

في حدث تاريخي، افتتحت الإمارات العربية المتحدة، صبيحة اليوم الأربعاء، قنصليتها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.



وترأس مراسيم الافتتاح، كُل من ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربية، والعصري أحمد سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الرباط، وعيسى البلوشي القنصل الإماراتي بالعيون.

وقص الثلاثة شريط الافتتاح، كما أزاحوا الستار عن لوحة القنصلية، فيما ينتظر أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا، للحديث عن هذا الحدث التاريخي.

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