شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران تسيّر رحلات مباشرة إلى أسيوط في مصر والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم عن تسيير رحلات مباشرة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة أسيوط في مصر.

وقالت الناقلة في إفادة، إنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً ابتداءً من 17 نوفمبر الجاري. وأضافت أنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلة أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكيل السفر المعتمد. ويتوجب على المسافرين الامتثال لشروط ومتطلبات بلد المغادرة والوجهة.

كانت هذه تفاصيل خبر العربية للطيران تسيّر رحلات مباشرة إلى أسيوط في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.