شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تجريان تدريباً عسكرياً في المتوسط والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، أمس، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة الفرقاطة المصرية «طابا» والفرقاطة الفرنسية «JEAN BART». وتضمن التدريب العديد من الأنشطة المختلفة، من بينها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والتدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها. وشمل التدريب التعامل مع تهديدات جوية معينة، متمثلة في صد هجوم جوي نفذته مقاتلات «F-16» المصرية، ما يعكس ما يتمتع به الجانبان من خبرات قتالية عالية، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية في فيسبوك.

وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».

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