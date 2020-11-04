شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات الحسم.. "التصويت البريدي" يؤخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

على مدار الساعات القليلة الماضية، كان السؤال الأبرز عالميا هو «متى يعرف العالم هوية سيد البيت الأبيض»، و«متى تعلن نتيجة الانتخابات»، وسط تنبؤات بأنه سيتم تأخير إعلان النتيجة نظرا للإقبال التاريخي على الاقتراع المبكر والاقتراع عبر البريد.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء. وذكر المسؤولون في هذه الولايات أنهم لن يكونوا قادرين على تقديم معلومات موضوعية عن نتائج التصويت في يوم الانتخابات.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن. كما يتقدم ترامب أيضا على منافسه جو بايدن، حسب نتائج الفرز الجزئية، في ميشيغان، التي تخطط لنشر النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الجمعة، ولم تحدد ولاية بنسلفانيا (20 ناخبا) توقيت إعلان النتائج.

وكشفت مصادر عن تأخر الإعلان الرسمي للنتائج بسبب كثرة التصويت الإلكتروني الذي يحتاج إلى مهلة أطول في الفرز بالإضافة إلى إمكانية الطعن على صحة تلك الأصوات ، حيث روج الديمقراطيون للتصويت عبر البريد كطريقة آمنة للناس للتصويت أثناء جائحة فيروس كورونا، بينما اعتمد ترامب والجمهوريون على إقبال شخصي كبير في يوم الانتخابات.