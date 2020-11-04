شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 4ر47 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 47 مليونا و405 آلاف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 6ر31 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و213 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وإيطاليا وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.
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