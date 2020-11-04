شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : نحن على وشك الاحتفال الكبير والان نبدء بالتفاصيل
وجه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الشكر للشعب الأمريكي لدعمه في الانتخابات وقال: نحن على وشك الاحتفال الكبير وهناك من يحاول تهميش من صوت لنا.
وأضاف : لم نتوقع الفوز بولايات تكساس وفلوريدا وأوهايو ونحن متقدمون في ولاية جورجيا ونتوقع ستكون النتائج في صالحنا بعد فرز بعض الأصوات المتبقية.
وتابع : فوزنا في بنسلفانيا هو الأهم ونتائج تكساس التي فزنا بها لم تحتسب إلى الآن، ومن غير المرجح أن يلحق بايدن بنا في بعض الولايات المتبقية وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات.
وأضاف : وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.
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