اكثر من 30 مشروعا استثماريا للعراق بالاشتراك مع الدول العربية

وقال الصندوق في جدول له اطلعت عليه الخليج 365 ان " لدى العراق 30 مشروعا استثماريا مع عدد من الدول العربية وفي كافة القطاعات منها القطاع الزراعي والحيواني ومنها التعدين ومنها النقل والملاحة والخدمات النفطية والاتصالات".واضاف ان "هذه الاستثمارات تراوحت نسبة العراق منها ما بين 0.5% التي شملت الشركة العربية لمصائد السعودية للاسماك وبين نسب تتراوح 50% من بينها الشركة العربية العراقية لانتاج الالبان، اضافة الى الشركة العربية للاستثمار في السعودية، والشركة العراقية الاردنية للصناعات في الاردن ، والشركة العراقية السورية للملاحة والشركة الباهاوس العراقية الاردنية .

واشارت الى ان "هناك استثمارات اخرى مع السودان لانتاج الخضر والمحاصيل الزراعية بنسبة استثمار تبلغ 12.5% والشركة الوطنية للصناعات والمناجم مع موريتانيا وشركة الخليج لدرفلة الالمنيوم مع البحرين" .



يذكر ان هدف الصندوق هو منح المشروعات الإنمائية في الأقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة أو طويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني، اضافة الى المساهمة في المشروعات الإنمائية وعلى الأخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الأفضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي.