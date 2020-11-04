حقائق عن سيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

دونالد جون ترامب هو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، يبلغ من العمر 74 عاما وهو المنافس الحالي للمرشح جو بايدن من أجل الفوز بالانتخابات الأميركية.

شغل منصبه منذ 20 كانون الثاني 2017. قبل أن يكون سياسي، ترامب هو رجل أعمال ناجح وشخصية ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية.

وُلد ترامب في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في حزيران 1964، وكان الطفل الرابع لرجل الأعمال العقاري في نيويورك فريد ترامب وماري آن ماكليود ترامب. وعلى الرغم من ثراء أسرته، طُلب منه العمل في أقل الأعمال شأنا داخل شركة والده وتم إرساله إلى الأكاديمية العسكرية في سن 13 بعد أن بدأ يسيء التصرف في المدرسة.

التحق بجامعة بنسلفانيا وأصبح المرشح المفضل لخلافة والده في أعمال العائلة بعد أن اختار شقيقه الأكبر فريد أن يصبح طيارًا.

مواقفه

أهم القضايا السياسية التي أصر عليها ترامب كانت العلاقات الأميركية الصينية ومراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية مثل نافتا والشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ومحاربة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وتقوية نظام الطاقة وتحديث البنية التحتية للبلاد. كما انه وعد بالاهتمام بوزارة شؤون المحاربين القدامى، وتبديل قانون الرعاية الصحية الأميركي «أوباما كير» بما هو أفضل بالإضافة إلى تخفيض الضرائب للطبقى الوسطى، ورفع الصرف المحلي على الشؤون العسكرية، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

اتسمت مواقف ترامب بشعبويتها حيث يحمل مواقف يتفق معها الحزب الجمهوري مثل تخفيض الضرائب ومواقف أخرى تميز الحزب الديمقراطي مثل زيادة الصرف على البنية التحتية مما أدى إلى زيادة شعبيته بين الناخبين.

حياته الخاصة

عام 1977، تزوج إيفانا زيلنيكوفا وحظي منها بثلاثة أطفال هم دونالد الابن، إيفانكا وإريك. ألغى الشريكان زواجهما في عام 1992 عندما اكتشفت إيفانا علاقة حب لترامب خارج إطار الزواج مع الممثلة الأمريكية مارلا مابلز. في عام 1993، تزوج مارلا مابلز وحظي بطفل واحد، تيفاني، قبل شهرين من زواجهما. وفي عام 1997، حدث طلاق صاخب وصل إلى نهائيته في حزيران 1999. في 22 يناير 2005، تزوج ميلانيا كنوس بعد أن تقدم لها في العام السابق. رزقا بابن يدعى بارون ويليام ترامب.

تجدر الاشارة ان ترامب لاعب غولف متحمس، وهو عضو في نادي القدم المجنح للجولف في مارمونيك، نيويورك، وأيضا يلعب بانتظام في الدورات الأخرى التي يملكها ويديرها.

وفي الوقت الاخير اصيب ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد ودخلا المستشفى متلقيات علاج عقار ريمديسفير. وأعلنا لاحقا عن تعافيهما.