اليوم.. انطلاق مباريات الاسبوع الثالث من دوري الكرة الممتاز

وسيكون ملعب السماوة مسرحاً لمباراة اصحاب الارض امام النجف، حيث يطمح الاول الى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بينما يسعى الثاني الى تسجيل انتصاره الاول هذا الموسم.

وفي مباراة اخرى، سيواجه فريق الميناء ضيفه الكهرباء على ملعب الفيحاء في البصرة، فالأول يأمل بمداواة جروحه، بينما يسعى الثاني الى حصد فوزه الاول.



وستنطلق المباراة الاولى في تمام الساعة 2:30 ظهراً، بينما تقام المواجهة الثانية عند الـ5:30 عصراً.